SIM, la ricerca è pazza: ci sono alcune schede che valgono migliaia di euro

I pezzi da collezione riguardano qualsiasi ambito e appassionano numerosi esperti in giro per il mondo, i quali non fanno altro che ricercare ciò che può portare loro orgoglio o soldi. Dopo aver visto collezioni intere di francobolli, carte particolari, monete e molto altro ancora, nessuno si aspettava che improvvisamente si potesse parlare di una collezione di schede SIM.

Proprio quei microchip che finiscono all’interno degli smartphone per dare linea Internet e possibilità di chiamare agli utenti, possono avere un valore fuori dal comune.

Sono state tante le aste viste anche su siti come eBay per quanto riguarda le schede, le quali sono state vendute per diverse migliaia di euro. Ma perché una può costare così tanto finendo nelle mani dei collezionisti? In poche parole, più il numero è semplice da imparare, più quella scheda costerà. Il valore di una SIM può essere dunque decretato dalla particolare ripetizione dello stesso numero all’interno di un numero telefonico o della combinazione di due cifre che si ripetono più volte.

SIM: alcune schede possono valere molto di più di quanto pensate, il merito è del numero a cui sono associate e che tanti collezionisti ricercano

Secondo quanto riportato da alcune fonti autorevoli, diverse schede sarebbero state vendute sui siti di aste a prezzi esorbitanti. Su eBay sono state registrate delle vendite all’asta che sono arrivate addirittura a 14.000 € per alcuni numeri di telefono.

Fareste dunque bene a riportare alla luce una delle vostre vecchie SIM, soprattutto se il numero a cui sono accoppiate risulta particolarmente facile da ricordare.