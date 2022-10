Dopo l’insediamento dei nuovi vertici, Samsung deve ora affrontare una sfida molto importante dal punto di vista economico. Infatti, la nuova dirigenza si è trovata davanti uno spaventoso calo dei profitti nell’ultimo trimestre.

Di fatto, un comunicato pubblicato su Samsung Newsroom ha spiegato che i profitti di Samsung sono crollati addirittura del 26% rispetto allo stesso al 2021 e del 23% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il dato che genera ancora più spavento è quello che invece riguarda i ricavi dell’azienda, i quali sono aumentati fino a 54 miliardi di dollari solamente nel terzo trimestre del 2022, ovverosia tra luglio e settembre, con cifre praticamente mai registrate prima d’ora.

Samsung: aumento dei ricavi ma diminuzione dei profitti, come si spiega?

Come è possibile che sia verificato un aumento dei ricavi nonostante una diminuzione dei profitti? Il problema focale è di sicuro l’aumento dei costi di produzione che Samsung sta affrontando, essendo che alcuni dei suoi settori produttivi stanno subendo un forte calo della domanda per via dell’incertezza economica mondiale.

Inoltre, anche la scarsa domanda di smartphone e TV ha influenzato negativamente i piani dell’azienda e sulle sue possibilità di crescita. Fortunatamente, la domanda su alcuni chip SoC continua a rimanere molto elevata grazie ai modem 5G.

Ma comunque, Samsung può vantare di un ottimo risultato per quanto riguarda i suoi Galaxy Z Fold e Z Flip 4 per quanto riguarda le vendite. In più, ha anche in programma un miglioramento del settore per questo trimestre e la stagione natalizia aiuterà parecchio. Le previsioni per il 2023 di Samsung? L’azienda non ha dubbi: saranno rosee.