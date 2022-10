Il pesce palla è tra i più simpatici presenti in natura, e lo è anche perché depone le uova sulle spiagge al chiaro di Luna. Molti esperti si sono posti questa domanda: qual è il motivo per cui il pesce palla agisce in questo modo? Si sono riuniti chimici e biologi giapponesi in gruppo e hanno individuato il feromone coinvolto in questa romantica scoperta.

Pesci palla: romanticoni a cui “piace” la Luna

I ricercatori giapponesi sono partiti da un presupposto sacrosanto: le persone sono sempre state affascinate dalla Luna. In più, nei secoli, sono state trovate delle connessioni tra il ciclo lunare e il comportamento degli esseri viventi, come migrazioni, accoppiamenti e alimentazione. Questo meccanismo di condizionamento è però ancora tutto da scoprire.

Di fatto, lungo le coste di ogni parte del pianeta, in primavera migliaia di pesci palla si radunano in riva al mare per deporre le uova al chiaro di Luna. Anche se questa è un’attrazione molto diffusa, gli scienziati non erano andati ancora affondo alla questione, non capendo perché facessero così.

Dunque, i ricercatori dell’Università di Nagoya, per capire come funziona questo meccanismo hanno applicato ai pesci palla una tecnica genomica innovativa, la ecogenomica. Questi hanno rilevato 125 geni coinvolti nella loro riproduzione, identificando anche alcuni recettori per un feromone molto particolare, ossia il PGE 2.

È una teoria attendibile?

La prova del nove è arrivata dopo aver applicato il feromone ad un acquario colmo di pesci palla. Così hanno scoperto che sia maschi che femmine hanno subito iniziato a mostrare il loro tipico comportamento durante la deposizione delle uova.

Dopodiché, i ricercatori hanno tirato le somme, concludendo che i pesci palla che dcepongono le uova rilasciano il PGE 2 nell’acqua di mare, innescando in questo modo il comportamento sincronizzato di deposizione delle uova sulle spiagge.

In più, uno dei ricercatori ha affermato che: “La sincronizzazione della riproduzione con il ciclo lunare non si limita agli organismi che vivono lungo la costa. Ad esempio, si dice che l’accoppiamento degli gnu ed il parto delle mucche siano anche loro sincronizzati con il ciclo del nostro satellite”.