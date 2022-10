Lidl è quasi gratis, la nuova campagna promozionale strizza l’occhio a tutti gli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per acquistare, riuscendo difatti a convincerli con prezzi alla portata, ed un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere in tempi relativamente brevi.

Gli acquisti, come sempre quando parliamo di Lidl, sono da considerarsi effettuabili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che al giorno d’oggi non risulta possibile presentare ordini di alcun tipo tramite il sito ufficiale dell’azienda. A prescindere da ciò, i prodotti sono tutti accompagnati da una garanzia di 24 mesi, ed anche dalla possibilità di avere la variante no brand, nel remoto caso in cui si dovesse acquistare uno smarphone.

Lidl, che sconti solo oggi: questi i prezzi più bassi

Grandiose offerte per risparmiare sono disponibili in questi giorni da Lidl, il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente su un numero incredibile di prodotti di ottimo livello, tra cui troviamo, ad esempio, la soundbar Silvercrest, attualmente acquistabile con un esborso finale di 39 euro.

Sempre restando in tema elettrodomestici, ma spostando l’attenzione verso la cucina, incrociamo poi una mini friggitrice (non ad aria), nella variante per un massimo di 2 persone, acquistabile al prezzo di soli 24,99 euro.

Tutti questi prodotti, ed altri ancora, vi attendono nel medesimo periodo nei negozi di casa Lidl, sparsi per il territorio nazionale, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, o vincoli particolari da segnalare.