Kena Mobile regala 200 giga: l'offerta è pazza e quasi gratis

Ovviamente tutto dovrà essere correlato ad un prezzo più basso possibile, proprio per permettere a tutti di restare e di non scappare improvvisamente di fronte alla prima offerta della controparte. Questa volta però Kena Mobile è stata brava a portare verso di sé alcuni nuovi clienti proponendo il massimo. Ci sono due offerte che secondo le testimonianze altrui sono state proposte a tantissime persone, le quali sembrano distanti tra loro ma in realtà si somigliano tanto.

Kena Mobile batte tutti a mani basse con le nuove offerte che includono fino a 200 giga per navigare sul web, ecco i dettagli

Dopo aver visto tantissime offerte interessanti, sembrerebbe questa la volta buona per portare a casa qualcosa di ineguagliabile. Si tratta delle nuove offerte che includono al loro interno i migliori contenuti del momento, visto che nessun altro può fare di meglio. Kena Mobile infatti non ha lesinato in termini di contenuti ma per quanto riguarda il prezzo lo ha fatto eccome: ecco infatti costi ridotti rispetto a quanto offerto da altri provider.

La prima soluzione costa ogni mese solo 7,99 € per gli utenti che la sottoscrivono, i quali avranno tutto. Ci sono infatti 150 giga per navigare sul web ogni 30 giorni, 500 SMS verso tutti e inoltre minuti senza limiti verso tutti.

La seconda offerta che invece viene dedicata solo a coloro che scelgono di attivare un nuovo numero è quella da battere. Il provider virtuale consente infatti a chi lo sottoscrive di avere 200 giga per navigare sul web ogni mese con 200 SMS e minuti senza limiti verso tutti. Il prezzo corrisponde a 9,99 €.