Iliad, fibra e 5G insieme con due offerte: ecco la Flash 160 a prezzo bomba

Risulta difficile in questo momento evitare di valutare le offerte di Iliad quando si decide di cambiare gestore. Un provider così non si era mai visto negli ultimi anni, ma da quando è arrivato ufficialmente dalla Francia diventando un gestore italiano, Iliad ha deciso di dettare legge mettendo sotto anche gli altri provider più facoltosi e più navigati nel settore.

Il merito è di quelle offerte che non cambiano mai prezzo, offrendo soprattutto dei contenuti impressionanti per quanto siano ampi. Minuti, SMS e tanti giga per navigare sul web sono la chiave per distruggere la concorrenza secondo il credo di Iliad, un provider sontuoso sotto tanti aspetti. Il gestore sfrutta infatti quei momenti in cui i clienti di un determinato gestore decidono di scappare via visti gli innalzamenti dei prezzi.

Non è infatti difficile per loro trovare le porte aperte da parte di un altro provider che possa concedergli soluzioni di altissimo livello, come ad esempio fa proprio Iliad.

Iliad: adesso è disponibile un’offerta stratosferica che include 160 giga al suo interno con il 5G in regalo

Iliad sta migliorando e lo sta facendo gradualmente con le offerte che propone. La varietà è sempre più argomento di questo gestore, il quale non si ferma ad una sola promozione come un tempo.

In questo momento gli utenti che si recano sul sito ufficiale possono notare come sia disponibile l’ultima proposta, quella davvero eccezionale che include al suo interno 160 giga di traffico dati.

Nella nuova Flas 160, offerta sottoscrivibile fino al prossimo 11 novembre, ci sono anche i minuti ed SMS senza limiti con il 5G gratis. Il costo è di 9,99 € al mese per sempre.