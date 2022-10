Quasi sempre, i sistemi eco-sostenibili sono sempre quelli più costosi. Questo può essere l’ostacolo più difficile da superare durante la conversione ad un tipo di energia più pulita. Tuttavia, questa osservazione prende in considerazione solo la spesa iniziale. Ci sono altri punti di vista che devono essere inclusi.

Quando prendi in considerazione l’acquisto di un impianto fotovoltaico sostenibile, dovresti pensare anche ai seguenti aspetti, oltre al semplice risparmio:

Emissioni di CO2 risparmiate (surriscaldamento globale);

Affidabilità del sistema (massicci blackout dovuti a disastri naturali, guasti del sistema e simili);

Estetica;

Tutti parlano di energia solare in questi giorni. Le aziende che vendono pannelli fotovoltaici dicono che è l’opzione migliore oggi, tuttavia, dovresti fare delle ricerche e controllare ogni dettaglio prima di intraprendere quello che potrebbe essere un grande investimento.

Acquistare un impianto fotovoltaico

Prima di uscire e acquistare un sistema eco-sostenibile, dovresti prima prendere provvedimenti per assicurarti di non investire più del necessario. Il miglior punto di partenza è innanzitutto ridurre il più possibile il consumo di energia.

Inoltre bisognerebbe capire se l’illuminazione potrebbe non essere la componente che consuma più energia nella tua casa. Dovresti provare a cambiare le lampadine a LED, se possibile. Le luci a LED fanno davvero la differenza.

In caso contrario, è possibile utilizzare luci fluorescenti compatte (CFL). Queste possono farti risparmiare fino al 75% della bolletta della luce, ma purtroppo, una volta smaltite, possono essere pericolose. Contengono mercurio, un metallo altamente velenoso.

Riscaldamento dell’acqua

Bisognerebbe anche pensare a quale potrebbe essere l’opzione migliore per il riscaldamento dell’acqua: la scelta migliore potrebbe essere uno scaldabagno solare, ma questo richiede un investimento iniziale molto alto. I sistemi di riscaldamento dell’acqua solare possono essere efficienti ed economici, ma dipendono anche dal sole e non esiste un’opzione per “collegarli alla rete“.

Potresti usare uno scaldabagno a gas propano. Ciò potrebbe ridurre le tue spese, ma a lungo termine, niente è meglio del solare.