Eurospin pone un freno all’incredibile crescita delle dirette rivali del territorio, con una campagna promozionale che sembra essere uscita dalle menti dei consumatori, per la buonissima qualità delle offerte speciali messe a disposizione dei vari utenti in Italia.

Il risparmio raggiunge livelli inattesi ed insperati fino a pochissimo tempo fa, gli acquisti sono effettuabili senza problemi in ogni negozio, ed allo stesso tempo i consumatori hanno anche la possibilità di godere di un buonissimo quantitativo di merci. In altre parole, le scorte non dovrebbero rappresentare problemi, essendo più che sufficienti per soddisfare le esigenze di tantissimi consumatori.

Eurospin: tutte le offerte ed i prezzi più bassi

Questo nuovo volantino di Eurospin vuole rappresentare il punto di partenza per gli utenti pronti al risparmio sull’acquisto, prevalentemente, di prodotti per il fai-da-te. Osservando la campagna promozionale da vicino, infatti, notiamo prezzi che partono da un minimo di 6,99 euro per l’acquisto di una pistola per colla a caldo, spaziando poi verso i 19 euro necessari per l’avvitatore a batteria (in kit), ma anche la smerigliatrice proposta a soli 29 euro, finendo sul seghetto alternativo da 89 euro, oppure anche la sega circolare, il cui prezzo è di 99 euro.

Tutti questi prodotti risultano essere affiancati dalla possibilità di mettere le mani su un buon robot aspirapolvere, disponibile all’acquisto a soli 109 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora per un dispositivo di questo tipo. Le offerte non terminano assolutamente qui, se volete approfondire la conoscenza della campagna, ricordatevi del sito ufficiale.