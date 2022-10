Oggi da Esselunga è tutto quasi gratis, i prezzi sono economici e dal risparmio assicurato, con la possibilità di spendere poco sia sull’acquisto dei migliori prodotti di tecnologia, come anche sugli alimentari ed i beni di prima necessità, a patto che il cliente sia sempre disposto a recarsi personalmente in un negozio fisico.

Le differenze tra le regioni, o i punti vendita di appartenenza sono pressoché inesistenti, a tutti gli effetti i prezzi sono uguali in ogni negozio, ed allo stesso tempo i vari punti possono garantire un risparmio che difficilmente troviamo altrove. I prodotti di tecnologia sono accompagnati dalla solita garanzia di 24 mesi, che riesce così a coprire ogni difetto di fabbrica.

Esselunga: le offerte nascondono sconti mai visti

Con Esselunga gli utenti possono a tutti gli effetti acquistare un nuovo prodotto Apple, ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora. Gli acquisti, come anticipato, potranno essere completati solo ed esclusivamente in negozio, entro e non oltre il 9 novembre, attenzione però che le scorte potrebbero essere limitate, di conseguenza terminare prima del previsto.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi sono le Apple AirPods di terza generazione, in vendita a soli 165 euro, e rappresentanti la perfetta soluzione su cui fare affidamento per godere di un audio di altissima qualità generale. Leggendo la scheda tecnica spiccano senza dubbio la certificazione IPX4, ma anche l’audio spaziale, driver ad alta escursione e similari.