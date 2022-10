Le festività si stanno avvicinando e siete alla ricerca di maschere per Halloween, o anche degli accessori atti a migliorare il Natale? espandete la vostra creatività con Creality CR Scan Lizard 3D Scanner, il regalo tecnologico ideale ed adatto a tutti.

Lo scanner che può catturare minimi dettagli con un’incredibile precisione fino a 0,05 mm. L’uso di sorgenti luminose invisibili (infrarossi) non è dannoso per gli occhi e ha un’eccellente compatibilità con la luce. Lo scanner 3D ad alta precisione è solitamente costoso, ma CR-Scan Lizard sarà conveniente con prezzi “friendly”.

L’algoritmo intelligente rende la scansione 3D facile come girare un video. Non c’è più bisogno di attaccare i marker anche per parti grandi come il cofano motore, la portiera dell’auto, i paraurti anteriori o posteriori e così via. CR-Scan Lizard può acquisire in modo completo i minimi dettagli del bersaglio con il modello 3D costruito perfettamente, realizzando con successo la scansione senza marker.

Creality CR Scan Lizard 3D Scanner: il prodotto ideale per Natale

La progettazione di diverse modalità di scansione mira a offrire agli utenti la possibilità di cambiare modalità e scoprire quella più adatta in varie circostanze. CR-Scan Lizard può scansionare oggetti da 15 mm a 1500 mm con tre modalità di scansione: scansione giradischi, scansione palmare e scansione palmare più giradischi.

La frequenza dei fotogrammi di scansione di 10 fps consente di migliorare il flusso operativo e la forma, il punto di riferimento e la funzione di cucitura a nuvola di punti.

CR-Scan Lizard ha utilizzato profili in alluminio aeronautico durante la progettazione della spina, migliorando notevolmente la durata e la stabilità della spina e garantendo le buone prestazioni della macchina. L’ultimo software, CR Studio 2.0, ha un nuovissimo design dell’interfaccia utente, che è più chiaro nella presentazione visiva e più comodo per gli utenti per modificare il modello. Gli algoritmi di ottimizzazione lo mettono a disposizione per evitare di perdere le tracce. Un calcolo di base più accurato garantisce anche la scansione completa del modello. CR Studio 2.0 è compatibile con Windows 10/11, MacOS 11/12 (incluso M1), migliorando notevolmente la compatibilità del sistema operativo.

Il volume scansionabile di 15 mm consente ad artisti e medici di realizzare più prodotti, come sculture in miniatura, o anche i denti. CR Studio supporta gratuitamente gli aggiornamenti online OTA. Creality controllerà regolarmente il software e risolverà tempestivamente le anomalie.

In questo periodo sono state attivate molte promozioni che riducono tantissimo la spesa finale da sostenere, infatti su Youtube (a questo link) è mostrato un video tutorial su come realizzare una maschera di Halloween, ed anche vincere uno sconto del 15% rispetto al listino originario. Il prodotto può essere acquistato sul Creality Store, ad un prezzo di 759 euro (LINK), oppure a 799 euro direttamente su Amazon (LINK).