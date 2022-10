CoopVoce, EVO 30 e 100 disponibili a partire da 4,90 euro al mese

CoopVoce è uno dei gestori più attivi sotto ogni punto di vista per quanto concerne l’ambito mobile. Le sue offerte sono le più utilizzate dal pubblico, il quale sa di cadere in piedi ogni mese. Non cambiano mai i prezzi all’interno di queste soluzioni, le quali sono ancora in bella mostra sul sito ufficiale. Stiamo parlando della famosissima famiglia di offerte che prende il nome di EVO.

Queste, che sono ad oggi leader in ambito mobile, continuano a rinnovarsi ma soprattutto a migliorare. Il tutto certamente per la qualità, ma anche per i contenuti, cosa che consente al provider di approfittare anche delle mancanze di altri gestori. Talvolta gli utenti non sopportano quello che succede e decidono di scappare via inesorabilmente.

CoopVoce: non c’è gioco, le EVO distruggono la concorrenza a colpi di grandi contenuti proprio come in tanti si aspettavano

C’è l’imbarazzo della scelta quando si tratta di sottoscrivere una delle offerte proposte dal celebre gestore virtuale CoopVoce. Per pochi euro sarà possibile portare a casa l’offerta che è più congeniale al proprio fabbisogno giornaliero.

Chi non ha bisogno di navigare sul web può sottoscrivere la prima soluzione che costa solo 4,90 € al mese per sempre. Al suo interno ecco minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti.

Ci sono poi 30 giga nella seconda offerta, quella che costa 6,90 € al mese per sempre con minuti ed SMS senza limiti. La vera bomba è però l’ultima: la EVO 100. Con 8,90 € al mese avrete infatti 100 giga di traffico dati in 4G con minuti ed SMS senza limiti.