Canone RAI e bollo: ora non si pagano più ma solo con questi requisiti

Sia chiaro fin da subito: non proporremo mai dei metodi all’interno dei nostri articoli per evitare di pagare delle tasse sfruttando soluzioni illegali. Si tratta solo ed esclusivamente di regole, le quali se seguite possono portare infatti a risolvere alcuni problemi legati al pagamento delle imposte meno amate.

Nel novero di queste ultime risultano certamente anche il canone Rai e il bollo auto, due tasse molto simili ma allo stesso tempo estremamente diverse tra loro. La loro similitudine viene decretata dagli italiani, i quali le reputano ugualmente superflue e soprattutto al di fuori di ogni logica. Nessun altra nazione infatti paga delle imposte del genere, e quali come sappiamo si abbattono sulla televisione e soprattutto sul possesso di un’auto.

Canone Rai e bollo auto: costa davvero tanto agli italiani pagare due tasse del genere, ecco come fare per evitarle

Esistono però al tempo stesso delle soluzioni per evitare di pagarle, le quali sono descritte anche sui siti ufficiali preposti. Per quanto riguarda il canone Rai che è una tassa nazionale, gli utenti che hanno 75 anni potranno evitare di pagarla. Ovviamente anche tutti coloro che hanno un’età superiore. La stessa cosa avviene se il vostro reddito risulta al di sotto della soglia, o magari se non avete in casa neanche una TV.

Per quanto riguarda invece il bollo auto la situazione è diversa visto che la tassa è di carattere regionale e varia per ogni regione. Bisogna infatti pagare in 18 regioni su 20 se anche decidete di acquistare un’auto elettrica. In Piemonte e in Lombardia potrete evitare di pagare tale imposta se acquistate un’auto elettrica.