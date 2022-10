Sony ha ufficialmente presentato al mondo la sua nuova Alpha 7R V, una fotocamera mirrorless full frame che prende le veci del modello IV e introduce alcune interessanti novità che la rendono un prodotto davvero d’elite, dal sensore con la più alta risoluzione mai vista per questa famiglia fino al nuovo processore di immagine con intelligenza artificiale BIONZ XR, una prima assoluta per una fotocamera Alpha full frame della serie R.

Le specifiche fanno paura

Le specifiche tecniche mostrano un prodotto decisamente importante che non lascia spazio a compromessi:

corpo in lega di magnesio – parti in plastica riciclata (SORPLAS)

protezione antipolvere e antiumidità

sistema di dissipazione del calore

sensore: 61MP effettivi, CMOS Exmor R full-frame 35mm

attacco: E

messa a fuoco: AF ibrido rapido

esposizione: misurazione valutativa a 1.200 zone

output RAW 16 bit

stabilizzazione dell’immagine ottica avanzata a 5 assi

mirino elettronico da 1,6cm OLED, copertura campo 100%

display TFT da 3,2″ touch

audio: microfono stereo integrato

2x slot CFexpress tipo A e SDXC/SDHC UHS-I e UHS-II

connettività Bluetooth 5.0, WiFi 5, USB SuperSpeed da 10Gbps (USB-C)

batteria NP-FZ100, durata circa 440 scatti (mirino) o 530 scatti (LCD)

dimensioni e peso: 131,3×96,9×82,4mm per 723g

Come se non bastasse i video girati con questa camera arrivano a ben 8K di risoluzione e vantano complessi algoritmi di gestione e ottimizzazione come il riconoscimento del soggetto, Breathing Compensation e la stabilizzazione d’immagine integrata Active.

Per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo, il corpo macchina è già disponibile al pre order presso rivenditori autorizzati al prezzo di 4500 euro solo corpo, le spedizioni partiranno da metà Novembre.