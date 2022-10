Dopo un ritardo di molti mesi, la suite di editing video che era stata promessa da Snap è ora ufficialmente accessibile. La ‘Modalità regista’ è ora resa disponibile a tutti gli utenti Snapchat su Android e iOS dal servizio di social network. Lo strumento, a cui è stato accennato ad aprile, offre ai creatori di contenuti la possibilità di aggiungere un tocco di raffinatezza ai propri Snap fornendo schermi verdi virtuali, modificando la velocità della fotocamera e fornendo un facile montaggio per numerose registrazioni.

All’interno di questa modalità, puoi anche utilizzare la funzione Dual Camera in stile BeReal; tuttavia, al momento, questa opzione è disponibile solo per gli utenti iOS. Entro le prossime settimane, gli utenti di dispositivi Android avranno accesso ‘limitato’ alla registrazione con due telecamere. Inoltre, è possibile accedere a Dual Camera utilizzando la fotocamera Snapchat standard.

Snapchat, l’aggiornamento è ora disponibile

Gli influencer che desiderano realizzare film per Spotlight, la casa di Snapchat per brevi video simili a quelli visti su TikTok, potrebbero scoprire che la modalità regista sarà utile. Gli utenti verificati, noti anche come Snap Stars nella lingua dell’azienda, che desiderano più lucentezza che mettono a tutto il loro lavoro online potrebbero scoprire che questa funzione è molto vantaggiosa.

Snap non è l’unica azienda che insegue TikTok e altri concorrenti piace. Non è un segreto che i pesi massimi dei social media abbiano regolarmente sollevato elementi l’uno dall’altro nel tentativo di rimanere competitivi; in effetti, non è un segreto che occasionalmente abbiano dovuto tornare indietro ai loro piani dopo aver imitato i progetti troppo da vicino. Instagram ha testato una funzione Candid Challenges che imita BeReal e non è un segreto che i pesi massimi dei social media abbiano regolarmente sollevato elementi l’uno dall’altro. Che gli utenti piacciano o meno, le piattaforme di social networking stanno convergendo al punto che le distinzioni tra loro potrebbero essere solo lievi.