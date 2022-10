Nel 2020 il prezzo dell’oro ha raggiunto un livello record, spingendosi sopra i 2.000 dollari l’oncia.

Sebbene questo aumento dei prezzi sia stato guidato dai commercianti di oro, molti si sono posti la fatidica domanda: quando si esaurirà?

L’oro è molto richiesto: che sia per un investimento, da usare come status symbol ed è un componente chiave in molti prodotti elettronici.

Ma è anche una risorsa limitata, e alla fine arriverà una fase in cui non ce ne sarà più da estrarre. Alcuni credono che potremmo essere già arrivati al punto critico.

La produzione di miniere d’oro è stata di 3.531 tonnellate nel 2019, l’1% in meno rispetto al 2018, secondo il World Gold Council. Si tratta del primo calo annuale della produzione dal 2008.

“Sebbene la crescita dell’offerta mineraria possa rallentare o diminuire leggermente nei prossimi anni, poiché le riserve esistenti sono esaurite e nuove importanti scoperte diventano sempre più rare, suggerendo che la produzione ha raggiunto il picco potrebbe essere ancora un po’ prematuro“, afferma Hannah Brandstaetter, un portavoce per il World Gold Council.

Anche quando raggiungeremo il limite, gli esperti affermano che gli anni immediatamente successivi non vedranno un drammatico calo della produzione. Invece, potremmo assistere a un graduale esaurimento della produzione nel corso di alcuni decenni.

“La produzione è piatta ed è probabilmente su una traiettoria discendente, ma non drammaticamente“, aggiunge Ross Norman di MetalsDaily.com.

Quanto oro è rimasto

Le società minerarie stimano il volume di oro che rimane nel terreno in due modi:

Riserve: oro economico da estrarre al prezzo attuale dell’oro;

Risorse: oro che potrebbe diventare economico da estrarre dopo ulteriori indagini o a un livello di prezzo più elevato;

Il volume delle riserve auree può essere calcolato in modo più accurato rispetto alle risorse, anche se questo non è ancora un compito facile.

Lo stock sotterraneo di riserve auree è di circa 50.000 tonnellate al momento, secondo l’US Geological Survey. Per metterlo in prospettiva, sono state estratte in totale circa 190.000 tonnellate di oro, anche se le stime variano.

Sulla base di queste cifre approssimative, c’è ancora circa il 20% da estrarre.