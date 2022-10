Netflix è incredibile: ci sono 3 serie TV fantastiche da non perdere

Ormai tutti a turno hanno provato Netflix, piattaforma streaming che distrugge nettamente la concorrenza grazie al numero di contenuti disponibili ogni mese.

Anche ad ottobre sono state cancellate alcune serie TV così come alcuni film, ma ne sono arrivati tanti altri. Resta comunque qualcosa che permane e che continua a generare un gran successo tra gli show di rilievo che Netflix mette a disposizione.

Netflix continua a mostrare contenuti di livello tramite le sue liste: ecco quali sono i principali contenuti da non perdere

All’interno della classifica che mette in mostra le migliori serie TV per quanto riguarda il numero di visualizzazioni, ce ne sono alcune da non saltare.

La prima serie TV che salta subito all’occhio e che si posiziona tra i primi posti per quanto riguarda le valutazioni da parte degli utenti nonché per le visualizzazioni, è Vatican Girl, una vera e proprio docuserie che riguarda le vicende di Emanuela Orlandi, la ragazzina quindicenne vaticana che scomparse nel 1983. Saranno tanti i percorsi fatti tramite i vari episodi per capirne di più tra i vari intrighi che ci sono tra varie fazioni come chiesa e mafia.

Non passerà di moda, almeno per adesso, la serie TV che mette in risalto le vicende del famosissimo mostro di Milwaukee. Si tratta di Dahmer, serie TV incentrata sul celebre serial killer che sconvolse gli USA negli anni 90.

Come perdersi poi le storie dei ragazzini viziati di Dynasty, serie TV che su Netflix è un successone ormai da diverso tempo. Scoprirete tutti i vizi, esborsi di livelli esorbitanti e molto altro ancora.