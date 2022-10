L’onorevole François-Philippe Champagne, ministro dell’Innovazione, della scienza e dell’industria, ha annunciato oggi che il Canada contribuirà alla missione Atmosphere Observing System (AOS) guidata dalla NASA.

Attualmente previsto per il lancio nel 2028 e nel 2031, questa importante missione multi-satellite migliorerà le previsioni meteorologiche estreme, la modellazione climatica e il monitoraggio dei disastri.

Gli eventi meteorologici estremi stanno aumentando in frequenza e intensità. Le dinamiche dell’atmosfera del nostro pianeta stanno cambiando. Abbiamo bisogno di una migliore previsione ambientale per supportare l’adattamento e la resilienza climatica. L’AOS, compreso il suo contributo canadese, misurerà le nuvole e il modo in cui interagiscono quando influiscono sul tempo e il clima della Terra.

Bisogna aumentare il numero di satelliti

Il contributo del Canada all’AOS è la missione HAWC (High-altitude Aerosols, Water vapor and Clouds). È costituito da due strumenti posizionati su un satellite e un terzo strumento della NASA, tutti previsti per il lancio nel 2031. Questi strumenti innovativi forniranno dati critici, e consentirà agli scienziati di comprendere e prevedere meglio eventi estremi, come forti tempeste, inondazioni, siccità e condizioni di scarsa qualità dell’aria. I dati HAWC e AOS saranno completamente accessibili.

Il contributo del Canada alla missione AOS supporta l’implementazione di Resourceful, Resilient, Ready: Canada’s Strategy for Satellite Earth Observation, che descrive come il paese trarrà pieno vantaggio per affrontare i cambiamenti climatici e altre sfide chiave del nostro tempo.

Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici riferisce che le incertezze nella rappresentazione dei processi e le loro interazioni con le radiazioni nei modelli del sistema terrestre sono la principale fonte di incertezza nelle proiezioni del cambiamento climatico.