ho. Mobile: fino a 200 giga con meno di 10 euro ogni mese

I gestori virtuali sono diventati ormai da anni una vera e propria istituzione del mondo della telefonia mobile, senza alcun ombra di dubbio. Effettivamente pagare poco e avere il massimo è quello che piace a tutti, proprio come permette di fare un provider come ho. Mobile. Le sue offerte sono ancora disponibili sul sito ufficiale e mostrano tanta quantità ma anche tanta qualità. Oggi però le cose sembrano essere leggermente cambiate. Già un tempo era uno di quelli che dominava, soprattutto grazie ai contenuti delle sue offerte. Oggi è lo stesso, anche se la concorrenza è nettamente aumentata per via delle solite questioni.

Ogni volta che viene fuori un’offerta nuova, i provider cercano di prendere delle contromisure per evitare che gli utenti scappino via. Durante l’ultimo periodo però la situazione è cambiata, con i gestori che rendono possibile il passaggio dei propri utenti presso altre aziende, per poi fargli una proposta successivamente.

ho. Mobile propone delle offerte eccezionali con tanti giga: ecco cosa offre ogni mese

Si tratta di un’offerta che permetta di avere minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti con 200 giga di traffico dati in rete 4G. Tale soluzione è destinato solo ad alcuni gestori dei quali potrete prendere conoscenza sul sito di ho. Mobile.

Segue poi un’altra grande proposta per i clienti Iliad, Fastweb, gestori virtuali vari e CoopVoce. L’offerta in questione permette di avere 150 giga di traffico dati per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti verso tutti a 7,99 € al mese per sempre. L’attivazione risulta gratuita così come la scheda che viene fatta online.