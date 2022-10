Il nuovo volantino che Euronics ha deciso di attivare nel periodo corrente, nasconde al proprio interno un buonissimo quantitativo di sconti speciali, con prezzi alla portata di tutti, e dal risparmio veramente assicurato, pronto per far sognare anche i più attenti al risparmio.

La campagna promozionale convince con una serie di riduzioni da far sognare anche i più risparmiosi, in quanto al giorno d’oggi non è possibile fare altrimenti se non spendere poco, ed allo stesso tempo godere di una qualità ben superiore alle aspettative. Le differenze tra i rivenditori dovrebbero essere minime, se non inesistenti; prestate ad ogni modo attenzione nel negozio più vicino alla vostra residenza.

Euronics: le offerte che tutti vogliono

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, a prescindere dal dispositivo che si vorrà aggiungere al proprio carrello, sia esso di fascia alta, che molto più economico. I top di gamma su cui è possibile fare affidamento sono sostanzialmente due: Xiaomi 12T Pro, il cui prezzo è di 849 euro, oppure anche Apple iPhone 11, in vendita a soli 599 euro.

Le alternative proposte dal volantino sono comunque più economiche, ma ugualmente molto interessanti, in quanto vanno a toccare Motorola Edge 30 Neo, disponibile a 379 euro, passando per Edge 30 Fusion, disponibile al prezzo finale di 549 euro, come anche Xiaomi 12 Lite, Oppo Reno6 Pro, Oppo Reno8 Lite, Oppo A54s, Redmi A1 o Redmi 10C.