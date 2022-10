Abbiamo avuto il piacere di essere invitati all’evento Electric Days organizzato da Kia. Kia Italia presenta ufficialmente i piani globali e locali della nuova gamma elettrificata e i nuovi veicoli: una soluzione per ogni esigenza di mobilità e all’insegna della sostenibilità.

L’obiettivo di Kia è raggiungere la carbon neutrality entro il 2045 e rendere la gamma in Europa completamente elettrica entro il 2035. Nel 2028, invece, l’azienda svelerà in esclusiva il primo veicolo a celle a combustibile a idrogeno per completare la gamma BEV (Battery Electric Veichle). Previste anche partnership con altre organizzazioni per raggiungere tutti questi obiettivi, tra cui quella con Ocean Cleanup. Entrando nel vivo delle auto lanciate da Kia, e presenti all’evento, spiccano Sportage, Niro, XCeed ed EV6.

Che sia un’auto ibrida, plug-in o 100% elettrica, Kia è ora in grado di soddisfare l’esigenza di ogni consumatore. “Mai come oggi siamo lieti di poter presentare una gamma così articolata in termini di soluzioni elettrificate – spiega l’Amministratore Delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti – Questo rappresenta il segno tangibile del nostro impegno nel conseguimento dell’ambizioso obiettivo di leadership in questo campo. Sia da un punto di vista commerciale che di impegno aziendale stiamo investendo risorse ed energie per poter trasmettere quello che per noi è un paradigma di assoluta eccellenza”.

Kia e i progetti a favore dell’ambiente e della sostenibilità

Gran parte delle emissioni di carbonio generate dall’industria automobilistica dipende dai veicoli che sono su strada. Per questo Kia sta lavorando duramente per accelerare la transizione dei veicoli con motore a combustione interna (ICE) verso una gamma di veicoli più ecologici, inclusi i BEV, ossia i veicoli con batteria elettrica, e i FCEV (veicoli elettrici a celle a combustibile). A proposito di veicoli FCEV, come accennato poco fa nel 2028 Kia presenterà il suo primo modello di questa categoria. L’azienda si pone l’obiettivo di incrementare l’utilizzo della tecnologia che sfrutta l’idrogeno e allo stesso tempo ridurre non solo le proprie emissioni di carbonio ma anche quelle dei suoi fornitori.

Il progetto “Blue Carbon” fa parte delle tante iniziative con cui l’azienda raggiungere la carbon neutrality come previsto entro il 2045. L’intento è non limitarsi a ridurre le emissioni ma fare qualcosa di concreto per aiutare gli ecosistemi, in questo caso quelli marini, che sono tra i più efficienti assorbitori di carbonio. Per aumentare e preservare la quantità di carbonio blu, Kia si prenderà cura delle zone costiere umide della Corea in collaborazione con altri enti. Lavorerà anche con Ocean Cleanup, citata prima, per liberare gli oceani dalla plastica e realizzare un sistema circolare di risorse.

L’energia dei siti esteri di Kia sarà prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030, mentre entro il 2040 avverrà per i siti nazionali, con l’aiuto del programma RE100. Per i siti produttivi in Corea, Cina, India, Stati Uniti, ci sarà un forte incremento della produzione di energia solare. Altro punto strategico dell’intero Plan S è puntare sulle tecnologie delle celle a combustibile nei siti operativi, ossia utilizzando idrogeno verde.

EV6, il Crossover detentore del COTY 2022

Kia EV6 è un punto di riferimento sul mercato per tutti i veicoli 100% elettrici a zero emissioni. Dispone di incredibile autonomia, sistema di ricarica veloce a 800 V e uno stile distintivo. Trattasi del primo nel suo genere pensato dall’azienda su misura per veicoli BEV. Inoltre, è la prima vettura coreana ad aggiudicarsi il titolo “Car of The Year 2022”. L’incredibile sistema di ricarica permette di passare all’80% in 18 minuti, mentre la potenza del motore è assicurata dalla modalità dual motor AWD o a transizione posteriore. Incredibile anche la fluidità con cui passa da una velocità all’altra. Inoltre, l’operazione Moving Inspiration Project in occasione del lancio italiano è stata premiata in ben tre occasioni.

Linea Kia Sportage, ispirazione senza limiti

La quinta generazione di Sportage, che è il Suv best seller di Kia, è pensata soprattutto per il mercato europeo. Design esterno oltre i canoni stilistici tradizionali, elegante e sportivo e ricco di funzioni high-tech, con display curvo e tutti gli ultimi sistemi per la connettività. Elaborato e realizzato puntando al massimo comfort e praticità sulle strade europee, in particolare concentrandosi sulla versatilità d’uso quotidiano. Rispetto al predecessore dispone di più capacità di carico, maggiore spazio per testa e gambe e più comodità per i passeggeri. Su Sportage Plug-in Hybrid oltre al motore turbo è presente un motore elettrico.

Gamma Niro, nuovo sound dell’elettrificazione

Passati quasi 10 anni dalla prima presentazione di Kia della gamma Niro. La nuova generazione si propone con due propulsori, ibrido e plug-in, in una soluzione del tutto elettrica, con materiali sostenibili e interni di alto livello. Entro il 2027 ci saranno 14 modelli totalmente elettrici di questa linea. Sulle nuove generazioni di Niro, la retromarcia avviene ad opera del motore elettrico, eliminando le emissioni durante le manovre. La variante BEV raggiunge 167 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in meno di 8 secondi.

XCeed Plug-in Hybrid, arriva il facelift

XCeed, della famiglia Ceed, vanta più di 120 mila unità vendute solo in Europa. Ora si presenta con un nuovo crossover ancor più sofisticato. Nella versione Plug-in Hybrid garantisce autonomia elettrica di 48 km nel ciclo misto e propulsori a basso consumo di carburante. Il frontale presenta fari a LED, nuovo design per la griglia i paraurti e il convogliatore d’aria. Il veicolo poggia su esclusivi cerchi in lega da 18 pollici che ne sottolineano la linea sportiva. Disponibile anche la variante con batteria ai polimeri di litio, motore elettrico e termico.