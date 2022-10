Degli scienziati in Giappone hanno coltivato con successo dei follicoli piliferi maturi in un laboratorio, qualcosa che i ricercatori sperano possa portare alla fine a trattamenti efficaci per la calvizie e altre condizioni gravi.

Un team di scienziati dell’Università nazionale giapponese di Yokohama ha pubblicato lo studio venerdì sulla rivista Science Advances.

Il loro articolo di giornale, intitolato “Riprogrammazione di microambienti tridimensionali per l’induzione del follicolo pilifero in vitro“, descriveva il loro uso di cellule embrionali di topo per creare un follicolo pilifero che cresceva di 3 mm (circa 0,12 di pollice) in 23 giorni.

Gli scienziati hanno affermato in un comunicato stampa di ritenere che la loro ricerca “potrebbe rivelarsi preziosa per una migliore comprensione dell’induzione del follicolo pilifero, per valutare la pigmentazione dei capelli e i farmaci per la crescita dei capelli e per rigenerare i follicoli piliferi“.

“Il nostro prossimo passo è utilizzare cellule di origine umana e fare domanda per lo sviluppo di farmaci“, ha affermato Junji Fukuda, professore e membro della facoltà di ingegneria della Yokohama National University.

Un nuovo sviluppo contro il cancro

Lo studio ha segnato la prima volta che un follicolo pilifero maturo è stato coltivato in un laboratorio.

“Questa nuova comprensione di come interagiscono le cellule può avere implicazioni molto più ampie per la comprensione e la correzione dei difetti in altri tessuti…”

Sebbene lo sviluppo abbia “un grande potenziale” per le persone con calvizie, ci sono altri motivi per essere entusiasti di questa ricerca, ha detto a Fox News il dottor Michael Kinch, biologo cellulare e ricercatore sul cancro con sede presso il Center for Research Innovation in Biotechnology della Long Island University.

“Questa nuova comprensione di come interagiscono le cellule può avere implicazioni molto più ampie per la comprensione e la correzione di difetti in altri tessuti che contengono tipi simili di cellule“, ha affermato il dott. Kinch, che non è stato coinvolto nella ricerca, “Si potrà comprendere di più anche per le malattie come il diabete (dove interazioni simili controllare la produzione di insulina) o il cancro“.

Kinch ha affermato di aver studiato i ruoli delle interazioni tra cellule epiteliali e mesenchimali all’inizio della sua carriera e che “una migliore comprensione di queste relazioni probabilmente determina il potenziale di insurgenza del cancro“.