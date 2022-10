Contrariamente a quanto in molti pensavano, le auto elettriche si stanno diffondendo sempre di più in giro per il continente europeo così come nel mondo intero. Non è più un mistero che la totalità degli automobilisti stia valutando di acquistare un’auto elettrica invece che fiondarsi sui classici diesel e benzina. Ci siamo però posti una domanda: in vista del cambio gomme invernale, come funziona il cambio cerchi per le auto elettriche?

La diffusione delle auto elettriche dilaga: i dati

I numeri parlano chiaro: durante il 2021 nel mercato italiano sono state immatricolate 67.542 auto elettriche, il 4,6% del totale dei veicoli venduti e immatricolati nell’anno. Una crescita netta rispetto al 2020, dove l’elettrico ha raggiunto quota 2,3% delle immatricolazioni, e ancora più rispetto al 2019 – anno prima della pandemia – che registrava uno 0,5%. Questi dati, prodotti da UNRAE, confermano come le persone stiano considerando le auto elettriche sempre di più.

I falsi miti del cambio cerchi sulle elettriche

Dal 15 novembre al 15 aprile il Codice della Strada prevede su autostrade e strade, ove richiesto o segnalato il cambio, l’obbligo di cambiare gli pneumatici con la variante invernale o avere delle catene a bordo. Il cambio gomme invernale rappresenta un’ottima occasione per cambiare anche i cerchi, ma molti automobilisti – di auto elettriche e non solo – sono frenati dal farlo perché hanno molti dubbi in merito.

In tanti credono che non cambi nulla, ma non è vero:

montare cerchi dal diametro inferiore permette di installare pneumatici con più spalla che in inverno riescono a garantire una guida più sicura e confortevole,

inoltre, avere due treni di cerchi e gomme assicura una procedura di cambio degli pneumatici più comoda e rapida anche secondo il parere del gommista.

Nonostante questi vantaggi pratici, sono ancora tanti gli automobilisti che non si fidano a cambiare i cerchi sulla propria elettrica. In maniera errata, molti credono che i cerchi aftermarket non siano indicati per questo segmento: si tratta di un falso mito da sfatare. Montando cerchi aftermarket di qualità, infatti, è possibile personalizzare il design e aumentare o diminuire il diametro di cerchi e pneumatici montando misure alternative rispetto a quelle originali riportate a libretto. Stiamo parlando delle procedure di trasformazione.

L’inch-up è la procedura da seguire per poter registrare a libretto e montare pneumatici e cerchi in lega aftermarket di diametro più grande. L’inch-down, al contrario, è la procedura che permette di scendere di diametro rispetto al primo impianto.

Aggiornamento Decreto Ruote nei casi di inch-up e inch-down

Il 24 giugno 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una sostanziale semplificazione della procedura di aggiornamento della carta di circolazione per l’installazione di sistemi ruota diversi da quanto previsto in origine (inch-up e inch-down): oggi per l’automobilista è possibile trascrivere a libretto il nuovo sistema ruota anche presso un’agenzia di pratiche auto e non più solo presso la Motorizzazione provinciale come era un tempo.

Guarda il video per approfondire tutti i dettagli:

MSW by OZ

Tutte le migliori caratteristiche per un cerchio aftermarket vengono coniugate al massimo da MSW by OZ, lo storico brand di cerchi in lega prodotto e commercializzato da OZ, distribuito in tutto il mondo: design ricercato, elevati standard qualitativi e di sicurezza, garanzia OZ, il tutto ad un prezzo competitivo.

MSW by OZ offre tantissimi modelli omologati NAD – anche winter proof – compatibili con i principali veicoli elettrici disponibili sul mercato. Il design è dedicato soprattutto quando si parla dell’universo Tesla, un chiaro esempio è il modello MSW 27T, disponibile in varie finiture: Gloss Black, Gloss Black Full Polished, Full Silver e Gloss Dark Grey.

MSW by OZ è stata la prima a livello nazionale ad omologare NAD applicazioni per Tesla Model 3 e Tesla Model Y. Oggi la proposta MSW by OZ per Tesla si estende ulteriormente, con nuove applicazioni dedicate e omologate:

MSW 27T in 8,5×19″ per nuova Model 3 Performance

MSW 27T anche in 9,5×20″ per Tesla Model Y

MSW 50 fino a 21″ per Model Y Performance.

Vuoi vedere la tua auto elettrica con un nuovo look? Apri il configuratore OZ e trova il tuo stile!