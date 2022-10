Uno scenario davvero senza precedenti potrebbe presentarsi nelle prossime giornate e ancora nel prossimo inverno per quanto concerne le bollette gas e luce. Gli analisti e gli esperti di politica energetica sono concordi sullo scenario che, anche a causa della perdurante guerra tra Russia e Ucraina e delle conseguenti reazioni commerciali, l’impennata sui costi dell’energia sarà drastica nel futuro a breve termine.

Bollette, gli aumenti sino a 1000 euro per luce e gas

I costi dell’energia in Italia sono già enormemente cresciuti nel corso del 2022. Sia le famiglie che le imprese e le attività commerciali hanno subito un incremento dei prezzi rispetto al 2021 anche superiore al 50% delle spese, sia per la luce che per il gas. Anche rispetto alle bollette della scorsa primavera, sul finire dell’autunno e in inverno i costi potrebbero nuovamente raddoppiare.

Le stime degli analisti sono spietate. Molte famiglie potrebbero trovarsi a pagare sino a 1000 euro per il gas e la luce nel corso dell’autunno rispetto a quelle che erano le stime di inizio anno. Ancora peggiore lo scenario per imprese e filiere industriali, con molte fabbriche che potrebbero essere costrette ad uno stop della produzione di materie prime e di beni.

Il fondo da 15 miliardi che il Governo Draghi ha messo in campo la scorsa primavera potrebbe nelle prossime giornate ampliarsi con nuove risorse da stanziare, utili a coprire gli ultimi rincari sui costi dell’energia.

In vista di inverno particolarmente critico sul fronte del consumo energetico, per ottenere consistenti riduzioni sulle bollette gli italiani saranno altresì chiamati ad una politica di risparmio energetico.