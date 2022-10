Nonostante i profitti, Spotify ha registrato una perdita consistente questo trimestre, un annuncio che ha innescato un forte calo del valore delle sue azioni.

L’aumento dei prezzi di Spotify per il suo abbonamento premium a pagamento è una mossa che ora sembra probabile, per questo secondo alcuni esperti è previsto un aumento del costo dell’abbonamento mensile.

L’aumento previsto è apparentemente rivolto solo al mercato statunitense, che ha visto un prezzo stabile di $ 9,99 al mese per Spotify Premium sin dai primi giorni del servizio. Da allora, tuttavia, sono emersi numerosi formidabili concorrenti, tra cui Apple Music, che ha appena annunciato che il costo dell’abbonamento salirà.

Apple non è l’unico servizio di streaming ad aumentare i suoi prezzi nelle ultime settimane, anche Google ha appena aumentato il prezzo del suo piano YouTube Premium Family, un servizio che permette di guardare e ascoltare musica senza pubblicità a soli 17,99 dollari.

Spotify pecca di qualità

Ma Spotify non è l’unica società che sta alzando l’asticella: anche Netflix ha aumentato il prezzo per il servizio Standard e Premium, e Hulu ha introdotto un nuovo listino per gli account supportati da pubblicità e senza pubblicità, così come Disney, che vedrà un aumento dei prezzi a partire dall’inizio di dicembre.

Nonostante tutto, Spotify attualmente occupa una posizione bassa nella lista dei migliori servizi di streaming musicale, arrivando al quarto posto dietro Tidal, Apple Music e Amazon Music Unlimited.

A differenza dei primi tre, Spotify non offre musica in un formato ad alta risoluzione o audio spaziale. Inoltre, esegue lo streaming utilizzando la compressione con perdita di dati, anche per il suo livello di abbonamento Premium a pagamento, mentre gli altri servizi trasmettono in streaming con qualità CD per circa lo stesso prezzo.