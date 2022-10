WindTre prova a rincorrere Iliad e gli operatori telefonici virtuali, con il lancio di una serie di offerte molto allettanti, arricchite addirittura da giga illimitati da poter utilizzare liberamene in Italia, con anche minuti e SMS praticamente verso tutti.

La spesa da WindTre è davvero ridotta ai minimi termini, l’attivazione delle offerte che troverete raccontate nell’articolo è possibile solo in negozio, e per gli utenti che vorranno richiedere la portabilità del numero originario, con conseguente acquisto di una SIM ricaricabile. Tutte le promozioni non prevedono un vincolo contrattuale, in altre parole sarà possibile abbandonare WindTre in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

WindTre: ecco quali sono gli sconti e le offerte

Una delle migliori promozioni del periodo, se non addirittura di sempre, è la Go Unlimited Star+, una soluzione che offre al cliente finale l’accesso ad un bundle assolutamente invidiabile, fermo restando il superamento di alcuni punti saldi per l’attivazione. Per riuscire a godere della promo in oggetto, infatti, è assolutamente necessario essere clienti WindTre, con attiva un’offerta di rete fissa, in particolare di fibra ottica.

Superato questo step, sarà possibile aggiungere la promozione mobile, pagandola solamente 7,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo, e la possibilità di godere di minuti illimitati, giga infiniti in 4G ed anche 200 SMS da poter utilizzare verso chiunque si desidera in Italia.

La richiesta di attivazione potrà essere presentata in tutti i punti vendita WindTre, oppure anche tramite il sito ufficiale.