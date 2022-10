Unieuro, offerte folli solo oggi: minimi storici al 70% con smartphone e computer

Ad esporsi di più sono però sempre i soliti marchi, quelli che con pochi euro permettono di acquistare tantissima roba e non solo nel mondo degli alimentari. Il volantino di Unieuro infatti consente a tutti di avere dalla propria parte le migliori offerte del mondo della tecnologia tra smartphone e roba varia. Non ci sono dubbi sul fatto che il marchio sia un esempio di garanzia sotto questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda i prezzi che risultano particolarmente più bassi rispetto a quelli della concorrenza.

Non è infatti un mistero che questo grande colosso riesca a sorprendere costantemente la concorrenza con promozioni eccezionali sul mondo della tecnologia. Anche gli elettrodomestici vengono proposti a prezzi estremamente concorrenziali, i quali sono difficilmente eguagliabili da altri vettori che si occupano di vendita sul territorio italiano.

Unieuro lancia ancora il suo volantino: i prezzi non sono mai stati così bassi, ecco cosa potete avere

Come potete notare, queste sono solo alcune offerte del nuovo volantino, il quale giunge al termine tra pochi giorni. I prezzi non sono mai stati così bassi e proprio per questo bisogna assolutamente approfittare. Inoltre non abbiate paura: per qualsiasi malfunzionamento avrete la garanzia che durerà due anni, ovviamente con la possibilità di estenderla.

Samsung consente di acquistare una delle sue migliori Smart TV, la variante da 55 pollici con risoluzione QLED. Il prezzo è di 699 € con bonus rottamazione incluso. Ci sono poi diverse soluzioni del mondo dei computer portatili come quella che presenta HP, colosso che con 649 € offre 512 giga di memoria interna SSD, 16GB di RAM e un processore Ryzen 7.