TIM riesce a far sognare i consumatori con il lancio di una campagna promozionale fortemente arricchita da prezzi sempre più bassi e convenienti, ma sopratutto dalla possibilità di mettere le mani su tanti sconti speciali, applicati su offerte dal bundle quasi infinito.

Il risparmio è notevole su ogni promozione di casa TIM, sebbene sia importante ricordare che la maggior parte delle suddette risulta essere attivabile solo ed esclusivamente con portabilità del numero originario, e provenienza diretta da un operatore virtuale. Al giorno d’oggi, infatti, le promo di cui vi parliamo nell’articolo non sono a disposizione globale.

TIM shock: ecco le nuove offerte

I prezzi attivati da TIM lasciano davvero a bocca aperta tutti gli utenti, in questi giorni è facile pensare di godere di giga elevatissimi, a cifre molto più basse del normale, grazie ad un paio di promozioni ad togliere il fiato: Wonder Six e Wonder Five.

La prima ha un costo fisso di 9,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile, e prevede la possibilità di accedere a 100 giga di traffico dati, con annessi anche minuti illimitati verso chiunque, nonché 1000 SMS da poter utilizzare verso chi si vuole.

Volendo invece risparmiare, è facile puntare verso la Wonder Five, la promozione da 7,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo, la quale prevede 70 giga di traffico dati in 4G, ma anche illimitati minuti da utilizzare verso tutti, per finire con 1000 SMS verso chiunque in Italia.