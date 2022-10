Tesla: il pilota automatico non vede le moto, nuovo incidente mortale

Le grandi innovazioni che stanno colpendo soprattutto il mondo delle auto in positivo, non fanno altro che appassionare i tanti automobilisti che mirano ad acquistare un’auto del genere.

Effettivamente anche i veicoli che costano di meno riescono ad includere un minimo tra i vari sistemi di assistenza alla guida, i quali poi fanno sognare quello che c’è in auto di caratura ben più alta. Tra queste ci sono certamente quelle appartenenti al marchio americano noto con il nome di Tesla. Tutti sanno quanto tecnologia ci sia dietro un’auto del genere, la quale viene sviluppata proprio per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Ci sono però anche altri lati da notare, i quali nel 2022 ad esempio hanno fatto emergere un problema molto grave che coinvolgerebbe proprio Tesla.

Tesla non riesce a vedere le moto quando si utilizza l’auto Pilot: siamo ormai al terzo incidente mortale, i dettagli

Secondo quanto riportato da alcune fonti ben precise, in alcune situazioni specifiche, il sistema di guida autonoma sviluppato su Tesla non sarebbe in grado di nuotare le moto.

Un nuovo incidente infatti sarebbe avvenuto proprio per tali cause, portando ad una nuova morte. L’avvenimento si è verificato a Boca Raton in Florida il 26 agosto 2022, quando una Tesla Model 3 alle 2 di notte avrebbe tamponato una Kawasaki Vulcan S.

Il motociclista sarebbe così finito contro il parabrezza dell’auto riportando delle ferite mortali. A segnalare il tutto il rapporto della polizia, il quale narra dell’inserimento da parte del conducente della Tesla del pilota automatico. Sarebbe quindi questo è il terzo incidente mortale in meno di 60 giorni.