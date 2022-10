La domotica sta diventando sempre più centrale nelle smart home moderne. Tuttavia, riconvertire tutti i propri dispositivi può risultare molto costoso e quindi scoraggiare gli utenti ad effettuare questo investimento. Per fortuna, grazie a SwitchBot è possibile rendere smart la propria casa senza effettuare grandi e costosi cambiamenti.

SwitchBot è un brand nato da un bisogno del suo fondatore, quello di non doversi più alzare dal letto per spegnere la luce. Si tratta di una storia fantasiosa, ma che rende appieno il modo in cui funzionano i device del produttore.

La lineup è molto ampia e tutti i device sono pensati per compiere una funzione specifica e, di conseguenza, semplificare la vita degli utenti. Di seguito indicheremo i principali dispositivi da avere per iniziare a rendere smart la propria casa.

Utilizzato i prodotti SwitchBot è possibile rendere smart qualsiasi casa in maniera semplice, senza dover sostituire i propri dispositivi

SwitchBot Bot

È il primo e anche più famoso device del produttore. Si tratta di un device da applicare vicino a qualsiasi pulsante che potrà accendere e spegnere qualsiasi interruttore. I comandi potranno essere impartiti tramite l’app o l’integrazione con gli assistenti vocali. La sua funzione è proprio quella di poter spegnere la luce restando comodamente a letto ma è possibile usarlo anche per avviare la macchina del caffè la mattina, solo per fare un esempio.

SwitchBot Remote

Un accessorio importante per l’ecosistema in quanto permette di avere sempre a portata di mano un pulsante programmabile. Tramite l’app è possibile impostare la funzione del pulsante e, alla pressione, avvierà lo scenario predefinito.

SwitchBot Hub Mini

Grazie a questo dispositivo sarà possibile comandare tutti i device che prevedono l’utilizzo di un telecomando ad infrarossi. Posizionato al centro di una stanza potrà accendere la TV, il condizionatore, lo stereo o qualsiasi altro elettrodomestico. La configurazione tramite app lo rende facile da utilizzare ed estremamente versatile.

SwitchBot Motion Sensor

Il sensore di movimento del brand permette di rilevare quando qualcuno entra nella stanza. Oltre che per motivi di sicurezza, se collegato all’impianto di allarme, può essere sfruttato per avviare determinati scenari. Per esempio si può accendere la luce automaticamente quando si entra in una stanza buia, si possono aprire le tende o avviare gli altri dispositivi.

SwitchBot Color Bulb

Si tratta di lampadine RGB con attacco E27 che possono essere controllate tramite app e i vari assistenti vocali. Inoltre, possono cambiare colore su richiesta o in base a scenari predefiniti.

SwitchBot Meter Plus

In una scocca estremamente compatta possiamo trovare un termometro ed un igrometro. Le misurazioni sono integrate con le risposte degli assistenti vocali ma soprattutto con l’ecosistema del brand. Infatti, se la temperatura sale o scende sotto una determinata soglia, è possibile impostare l’avvio automatico del condizionatore per migliorare l’abitabilità della stanza.

Tutti i dispositivi sono acquistabili direttamente sul sito ufficiale del produttore. Inoltre, grazie all’ecosistema integrato, è possibile combinare le varie funzionalità affinché ad una azione ne possa essere collegata un’altra, creando una vere e propria rete domotica.