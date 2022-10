Nel corso delle ultime settimane QNAP ha presentato due nuovi sistemi che integrano feature davvero uniche nel loro genere, stiamo parlando di QuCPE-3032 e QuCPE-3034 Network Virtualization Premise Equipment, entrambi in grado di basarsi sulla piattaforma QNE Software.

I sistemi della serie sfruttano, come vi abbiamo appena raccontato, il sistema QNE Network che utilizza la tecnologia VM/VNF/Container, andando difatti a sostituire l’hardware di rete dedicato, riuscendo a trasformare gli ambienti IT fisici in virtualizzati. In questo modo le piccole/medie imprese possono creare una infrastruttura di rete multi sito (in soli 5 minuti), integrando un QuCPE della serie 7 direttamente nella sede centrale, per poi dislocare nelle filiali i modelli della serie 3.

QNAP QuCPE: le schede tecniche

Parlando di schede tecniche, il QuCPE-3034 integra al proprio interno un processore Intel Atom Refresh C3758R, octa-core con 16GB di memoria RAM DDR4, ben otto porte RJ45 a 2,5GbE, ed anche 4 porte fibra 10GbE SFP+.

Il fratello, quale è appunto il QuCPE-3032, propone invece un processore Intel Atom Refresh C3558R, un quado-core con 8GB di RAM DDR4, con differenze importanti anche nelle porte, infatti saranno otto 2,5GbE RJ45 e solo 2 porte fibra 10GbE.

Entrambi i modelli dispongono di due slot SSD M.2 per la memoria interna, 1 porta USB 2.0, 1 console RJ45, 1 porta USB 3.2 Gen1, nonché tutte le tecnologie di accelerazione hardware Intel QAT, SR-IOV, DPDK e Smart NIC, per migliorare la banda e le prestazioni di calcolo per la virtualizzazione.

Al momento attuale non sono stati forniti dettagli riguardanti il prezzo di vendita o la data di effettiva commercializzazione dei nuovi prodotti.