PosteMobile, l’operatore virtuale di Poste Italiane che recentemente ha deciso di affidarsi alla rete Vodafone, prova a battere Iliad con il lancio di una nuovissima offerta molto speciale, arricchita con un bundle quasi infinito, ed un prezzo comunque bassissimo.

Gli utenti che vogliono fruire dell’ottima campagna promozionale, non sono limitati da una specifica provenienza, in contrasto con quanto vediamo, ad esempio presso gli operatori classici, ciò sta a significare che la promo potrà essere attivata da chiunque con portabilità, e che la richiesta potrà essere completata sia in negozio che online sul sito ufficiale.

PosteMobile: sconti da paura con la nuova offerta

Una delle offerte più incalzanti ed interessanti di PosteMobile può essere attivata direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, e prende il nome di 300% Digital. Richiedibile da qualsiasi utente entro il 27 novembre 2022, prevede un bundle incredibile, infatti al suo interno troviamo ben 300 giga di traffico dati al mese a soli 8,99 euro, con addebito diretto sul credito residuo.

Attenzione però, si tratta di una promozione solo giga, ciò sta a significare che minuti e SMS saranno a consumo, e costeranno rispettivamente 18 centesimi a SMS ed al minuto di chiamata. La navigazione è possibile fino al massimo in 4G+, con una velocità di 300Mbps (dipendentemente dalla zona di connessione), con hotspot incluso e prezzo bloccato per tutta la durata della validità della SIM ricaricabile. Per i dettagli consigliamo di collegarsi al sito ufficiale di PosteMobile.