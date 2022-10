Secondo il New York Times, 110 diverse persone in tutto il paese vinsero alla lotteria nel 2005 dopo aver trovato dei numeri vincenti scritti su biglietti della fortuna. I pagamenti complessivi sono ammontati a un totale di 19 milioni.

Il New York Times riporta che tutte le 110 persone vinsero tra i 100.000 e i 500.000 dollari il 30 marzo 2005, un record oltre ogni aspettativa per la lotteria di quell’anno.

“Qualcosa non andava, era impossibile, quindi molti sospettavano un grande errore di sistema o una frode“, ha detto a Reuters (tramite NBC News) Charles Strutt, ex direttore dell’associazione Multi-State Lottery.

“Nel settore della lotteria, devi essere naturalmente sospettoso: ogni volta che vediamo un errore statistico, la controlliamo“. Alla fine, i dirigenti della lotteria hanno stabilito che l’eccesso di numeri vincenti che era proliferato tra 29 stati proveniva da biscotti della fortuna.

Ecco il responsabile dietro le vincite

Fortunatamente, tutti quelli che hanno vinto per sbaglio sono stati comunque pagati, ma la riserva ufficiale della lotteria (che ammonta a circa 25 milioni) è stata quasi cancellata dopo quell’avvenimento.

La scia del dubbio ha portato infine ad una fabbrica a Long Island, New York, gestita da Wonton Foods, che all’epoca confezionava e distribuiva circa 4 milioni di biscotti della fortuna al giorno, come riporta il New York Times. Ok, ma cosa ha a che fare con i numeri vincenti della lotteria? In sostanza, è stato tutto attribuito a un semplice errore, che ha comportato un prezzo di 19 milioni per la lotteria statale.

Insomma, una di quelle situazioni che capitano una sola volta nella vita.