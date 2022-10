Nel 1600 oltre 90 persone sono state uccise perchè accusate di praticare la stregoneria

Tra il 1593 e il 1692, 91 persone, per lo più donne, furono giudicate colpevoli di stregoneria e uccise in una remota parte della Norvegia settentrionale.

Per molte persone oggi, i racconti di streghe e stregoneria sono una forma di intrattenimento popolare. È facile dimenticare che solo poche centinaia di anni fa tali attività erano una parte oscura della realtà.

Temuto così tanto che molte persone in tutto il mondo sono state radunate e giustiziate. Sebbene alcune località siano famose per questa storia, una parte della Norvegia settentrionale è rimasta fuori dal radar di molte persone.

Grazie all’apertura di un memoriale del 2011, molte più persone ora sono a conoscenza di ciò che è accaduto a Vardø e in tutto il Finnmark nel XVII secolo.

Vardø è una comunità insulare nell’estremo nord-est della Norvegia. Nei giorni precedenti gli aeroplani e le automobili, Vardø e l’intera contea del Finnmark erano luoghi davvero remoti.

Complessivamente, si ritiene che nel 17° secolo si siano svolti 140 processi alle streghe in tutto. Di questi, 90 persone sono state condannate a morte.

Si dice che a volte non ci fossero famiglie in Finnmark che non fossero state interessate dal procedimento, e sono stati coinvolti anche pubblici ministeri, testimoni e detenuti.

I processi Domen del 1662-63

I processi si tennero per tutto il XVII secolo, ma raggiunsero il culmine nell’inverno del 1662–1663. In quel rigido inverno, 30 donne furono processate.

Molte delle donne hanno detto alla corte di aver festeggiato, ballato e bevuto con il diavolo. Si dice che ciò sia avvenuto a Domen, una piccola montagna tra i villaggi di pescatori Kiberg e Vardø.

Sono stati torturati a morte 2 persone e 18 sono state bruciate vive. È stato il più grande processo alle streghe in Scandinavia, ma il terzo significativo a Vardø.

Il memoriale è stato progettato dall’artista Louise Bourgeois e dall’architetto Peter Zumthor ed è stato inaugurato nel 2011. I bambini non erano immuni da accuse e interrogatori. A Natale, diversi bambini di donne precedentemente giustiziate sono stati portati per essere interrogati.

Una di loro, Ingeborg Iversdatter, ha confessato durante l’interrogatorio che lei e un’amica adulta si erano trasformate in gatti per poter sfuggire all’incarcerazione e prendere parte a una festa di Natale con Satana.