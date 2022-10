Nonostante il colosso Motorola abbia appena lanciato sul mercato il nuovo smartphone pieghevole Razr 2022 sta già pensando all’anno prossimo.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il colosso nel 2023 andrà a lanciare un nuovo dispositivo dotato di pennino. Andiamo a scoprire tutte le altre indiscrezioni in rete.

Motorola pronta a lanciare un nuovo smartphone con pennino

C’è spazio anche per Geneva nella roadmap di Motorola, di cui iniziamo a conoscere i primi dettagli grazie al solito Evan Blass: ci saranno due versioni una 4G e una 5G. Sarà qualcosa simile al G Stylus che è stato proposto sul mercato sia nella variante LTE sia in quella 5G. Anche Geneva, numero di modello XT2315, sarà dotato di pennino.

In rete è trapelata anche una prima immagine, da cui si evince che rispetto ai modelli G Stylus attuali saranno solo due le fotocamere sul retro e non tre. Il display mostra cornici tutto sommato abbastanza contenute. Attenzione però perché i render di stampa possono a volta essere realizzati ad hoc per smussare qualche imperfezione del dispositivo.

Per il resto si suppone che Geneva sia dotato di massimo 6GB di RAM e massimo 256GB di memoria interna. Le colorazioni dovrebbero essere due: Black Beauty e Crystal Grey. Non si hanno ancora informazioni in merito al possibile prezzo, si ipotizza poi che il mercato di riferimento sia limitato a quello degli Stati Uniti. Non ci resta che attendere per maggiori dettagli.