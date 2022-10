Finalmente ci siamo. Dopo aver annunciato ufficialmente qualche settimana fa anche in Italia, la casa automobilistica tedesca Mercedes ha rivelato ulteriori dettagli sulle versioni restyling delle sue nuove vetture, ovvero Mercedes Classe A e Mercedes Classe B.

Mercedes Classe A, il restyling arriva in Italia a partire da 35.120 euro

Partiamo analizzando tutti i dettagli del restyling della Mercedes Classe A. Quest’ultima, in particolare, sarà disponibile in ben sette versioni, ovvero EXECUTIVE, ADVANCED, ADVANCED PROGRESSIVE, ADVANCED PLUS PROGRESSIVE, ADVANCED PLUS AMG Line, PREMIUM AMG Line e PREMIUM PLUS AMG Line. Si potrà inoltre scegliere tra sedan e hatchback.

Il restyling offre alcune novità estetiche. Tra queste, troviamo all’interno i sedili Comfort con rivestimento ARTICO, mentre il quadro strumenti e le portiere sono impreziosite da una finitura in fibra di carbonio. Dal punto di vista delle motorizzazioni, abbiamo versioni a benzina con tecnologia Myld Hybrid, versioni diesel e plug in. Il prezzo, come già detto, parte da 35.120 euro.

Mercedes Classe B, il restyling arriva in Italia a partire da 36.950 euro

Passiamo ora al restyling della Mercedes Classe B. Quest’ultima, in particolare, sarà sempre disponibile in sette versioni, ovvero EXECUTIVE, ADVANCED, ADVANCED PROGRESSIVE, ADVANCED PLUS PROGRESSIVE, ADVANCED PLUS AMG Line, PREMIUM AMG Line e PREMIUM PLUS AMG Line. Anche in questo caso, troviamo alcune novità estetiche e una ricca dotazione di serie. Tra queste, troviamo ad esempio i display multimediali, i fari LED High Performance e il volante in pelle.

Dal punto di vista delle motorizzazioni, la nuova Classe B sarà disponibile nelle stesse versioni della Classe A. Il prezzo, come già anticipato, partirà da 36.950 euro.