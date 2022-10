Lidl distrugge Unieuro: offerte folli al 90% sulla tecnologia solo oggi

Tutti i colossi che si occupano del mondo delle vendite tendono a stupire grazie ai prezzi riportati all’interno dei loro volantini. Lidl è un chiaro esempio di tutto questo e lo fa ogni giorno con prezzi al di fuori della norma. Basterà infatti poco per notare quanto sia conveniente la merce disponibile fino ai primi giorni di novembre proprio nell’ultimo catalogo.

Lidl distrugge la concorrenza con delle offerte che non sono mai state viste prima d’ora all’interno dei suoi volantini: ecco quelle migliori di sempre

L’essenza di un marchio come Lidl è quella di offrire sistematicamente soluzioni che possano in un certo qual modo soddisfare il fabbisogno giornaliero delle persone soprattutto dal punto di vista alimentare. Questa volta però non si tratta solo di questo, ma anche di qualcosa che riguarda il mondo dell’elettronica.

Stando a quanto riportato proprio dall’ultimo catalogo, potete trovare al suo interno anche delle grandi opportunità che riguardano il mondo degli elettrodomestici.

inoltre ricordiamo che ci sono due anni di garanzia disponibili per ogni prodotto acquistato all’interno del catalogo o sul sito ufficiale.

Basti pensare che consoli 44 € ogni persona potrebbe portare a casa una sega circolare ricaricabile con garanzia a tre anni. Seguono poi anche altri prezzi molto interessanti, come 29,99 € per una pompa con compressore ricaricabile utile per gonfiare qualsiasi tipologia di pneumatico.

Al prezzo più basso nel mondo della tecnologia potrete trovare poi un accessorio imprescindibile se non avete un’auto di ultima generazione. Si tratta di un kit Bluetooth, il quale costerà solo 14,99 € al pubblico.