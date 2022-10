È passata solo qualche settimana dal rilascio di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, i nuovissimi smartphone di Google che montano il chip proprietario Tensor G2, ma sembra che l’azienda non abbia intenzione di fermarsi.

All’interno del codice sorgente di Android sono stati infatti scoperti dei riferimenti ad un misterioso “Pixel G10”, con qualche specifica tecnica a corredo. Scopriamo insieme qualche dettaglio.

Google Pixel G10: il nuovo smartphone misterioso

Questa scoperta si deve al tipster Kuba Wojciechowski: il Pixel G10 sarà uno smartphone con schermo in risoluzione 3120 x 1440 pixel e dimensioni di 155 mm in altezza e 71 mm in larghezza. Queste misure corrispondono esattamente al pannello da 6,7 pollici che troviamo sul Pixel 7 Pro, e anche il raggio della curvatura dei bordi del display sembra essere paragonabile a quello del top di gamma Google.

Dal codice, si nota anche che il Pixel G10 monterà dei display prodotti da BOE: il produttore è famoso per essere il fornitore dei display di alcuni iPhone, per cui questo ci lascia intendere che il dispositivo sarà di fascia alta. Inoltre, Google parla di Qualcomm come fornitore del sensore d’impronte digitali sotto al display, lo stesso che troviamo su Pixel 7 Pro.

Pixel G10 potrebbe però essere un Pixel Mini o un Pixel Ultra: qualche giorno fa, un rumor parlava proprio della possibilità di vedere un ulteriore smartphone della serie Pixel 7 nei prossimi mesi. Il dispositivo in questione è ancora ai primissimi stage dello sviluppo, e dunque bisognerà attendere ancora un po’ prima di saperne di più.