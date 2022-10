Euronics distrugge Unieuro: sconti pazzi al 90% solo oggi, 5 offerte quasi gratis

Ogni volantino da parte di ogni azienda riesce ad esporre al meglio quella che è l’anima della stessa. Effettivamente i prezzi risultano sempre più alti per quanto riguarda qualsiasi bene, ma secondo le caratteristiche esposte da grandi elettori del mondo delle vendite come lo è ad esempio Euronics, ci sono ancora degli sconti di cui si può approfittare alla grande.

Diverse offerte sono disponibili sia per quanto riguarda il nuovo volantino e quindi nei negozi fisici sul territorio italiano che per quanto concerne il sito ufficiale. Tutte le soluzioni di finanziamento sono disponibili nelle informazioni.

Euronics distrugge tutti gli altri vettori di vendita sul territorio italiano con delle offerte eccezionali sulla tecnologia

Proprio qui in basso potete notare il grande numero di offerte da parte di questo colosso assoluto del mercato italiano per quanto riguarda la tecnologia. Effettivamente risulterà difficile fare affari del genere presso un’altra realtà.

Inoltre tutto quello che comprerete dal volantino ufficiale del negozio potrà essere per voi una garanzia. Per due anni infatti non avrete problemi per qualsiasi malfunzionamento visto che sarete coperti da una garanzia di due anni.

Euronics continua a sorprendere visti i suoi prezzi, come ad esempio quello che riguarda il nuovo notebook di Lenovo, un Ideapad 3 con Intel i3, 8 giga di RAM e 256 giga di SSD. Il prezzo è pari a 349 euro.

Segue poi anche un’altra soluzione ottima per la casa la quale consiste in una smart TV da parte di Samsung, la variante da 50″ con tecnologia OLED. Il prezzo qui è di 599 €.