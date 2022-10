Esselunga è impazzita: distrugge Lidl con prezzi al 70% nel nuovo volantino

Ogni colosso riesce a gestire i periodi nel miglior modo possibile, soprattutto quando si tratta delle grandi opportunità nel mondo delle offerte. Tra i negozi più attivi sul territorio italiano c’è senza ombra di dubbio Esselunga, che con i suoi magazzini estesi dal centro fino al Nord Italia riesce a proporre offerte speciali per quanto riguarda ogni categoria.

Potrete infatti notare all’interno dell’ultimo catalogo tantissime soluzioni eccezionali che riguardano da vicino il mondo degli alimentari ma non solo. Anche gli elettrodomestici non sono mai stati disponibili a prezzi così bassi, soprattutto in un periodo del genere che si antepone al Natale. Bisogna quindi sfruttare tutti gli sconti che porteranno le persone ad acquistare durante il prossimo Black Friday di novembre. Prima di allora sarà davvero complicato trovare i prezzi così bassi, anche se Esselunga a abituato tutti a vere e proprie sorprese.

Esselunga lancia gli sconti del mese di ottobre all’interno del volantino che sta per terminare il suo periodo di validità, ecco cosa potete trovare all’interno

È certamente inusuale per un colosso come Esselunga lanciare sconti che non riguardino solo ed esclusivamente alimentari o prodotti di prima necessità.

Non sono molti gli articoli del mondo della tecnologia che potrete trovare nel catalogo questa volta, anche se, come sul sito ufficiale, anche negli Store è disponibile il nuovo gioco di calcio FIFA 23. Sia per la PlayStation 4 che per la PlayStation 5 questo nuovo simulatore è disponibile. I prezzi sono chiaramente differenti, visto che nel primo caso costa 54,90 € e nel secondo caso 64,90 €.