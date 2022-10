EcoFlow ha lanciato oggi la serie RIVER 2, una linea di 3 power station portatili entry-level: la RIVER 2, RIVER 2 Max e RIVER 2 Pro. La serie è dotata di batterie LFP avanzate e pesa solo 3,5 kg.

“Il lancio della serie RIVER 2 sottolinea l’impegno di EcoFlow nel cercare un’alternativa significativa che risolva i problemi della vita reale“, ha affermato Bruce Wang, CEO di EcoFlow. “Con una prospettiva economica e ambientale incerta, vogliamo rendere l’energia pulita e portatile accessibile a tutti, ovunque. La serie EcoFlow RIVER 2 lo rende possibile, offrendo soluzioni energetiche pratiche, flessibili e convenienti per le avventure all’aria aperta o durante le interruzioni di corrente a casa.”

Dotata dell’innovativa tecnologia X-STREAM di EcoFlow, la serie RIVER 2 si ricarica in media 5 volte più velocemente rispetto ai prodotti comparabili sul mercato. Il modello RIVER 2 standard può ricaricarsi dallo 0 all’80% in soli 48 minuti, anche con il modello con la capacità più alta, RIVER 2 Pro, si ricarica completamente in soli 70 minuti. Di conseguenza, gli utenti possono usarla anche all’ultimo minuto.

In alternativa, la serie RIVER 2 può essere ricaricata tramite l’energia solare per fornire agli utenti un modo semplice per ottenere uno stile di vita più ecologico. Supporta un apporto solare massimo di 220 W e può essere ricaricata completamente in appena 3 ore utilizzando i pannelli solari portatili EcoFlow.

L’energia affidabile offre tranquillità a lungo termine

Tutti e 3 i modelli della serie RIVER 2 sono dotati di batterie LiFePO4 (LFP) all’avanguardia e di lunga durata. Rispetto a una media del settore di 500 cicli, la serie RIVER 2 raggiunge una longevità 6 volte maggiore, eseguendo 3.000 cicli in una vita e consentendo un uso quotidiano per quasi 10 anni.

Le batterie LFP forniscono un’uscita più sicura e affidabile e possono sopportare temperature più estreme, consentendo l’utilizzo di RIVER 2 in condizioni climatiche difficili. Inoltre, tutti i modelli EcoFlow RIVER 2 sono dotati di una garanzia di 5 anni.