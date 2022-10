La Disney sta lanciando un nuovo tipo di abbonamento più economico negli Stati Uniti: anche questa piattaforma ora vuole introdurre delle interruzioni pubblicitarie.

Anche se questo può essere scoraggiante per coloro che utilizzano i servizi in abbonamento per evitare interruzioni pubblicitarie, sembra che questi spot pubblicitari avranno una durata decisamente breve e saranno meno invasivi.

Questi rapporti suggeriscono che Disney Plus presenterà solo quattro minuti di pubblicità per ogni ora di contenuto e che i profili dei bambini non riceveranno alcuna pubblicità. Ciò è per lo più proporzionale ad altri servizi di streaming con HBO Max di Warner Bros.

Discovery mostrerà quattro minuti di annunci all’ora e Peacock di NBC non più di cinque; tuttavia, Hulu potrà mostrare tra i nove e i dodici minuti di annunci per ora di programmazione.

La Disney vuole assicurarsi di mantere alta la propria reputazione assicurando che gli annunci siano adatti alle famiglie, il che significa che non si tratta pubblicità relative ad alcol o politica, né accetterà compensi da marchi o servizi di intrattenimento rivali.

Quando arriverà il nuovo tipo di abbonamento

Inoltre, qualsiasi programmazione rivolta ad un pubblico giovane non presenterà interruzioni pubblicitarie; questa sembra essere una priorità per la Disney che apparentemente sta facendo di tutto per assicurare sicurezza e privacy per i bambini.

Vale la pena notare che la piattaforma non è l’unico gigante dello streaming che cerca di espandersi introducendo annunci pubblicitari. Netflix, che negli ultimi tempi ha battuto il campo di battaglia delle guerre di streaming, sta cercando di introdurre lo stesso tipo di abbonamento da mesi ormai. Inolte sta modificando i termini del contratto limitando la condivisione delle password nel tentativo di persuadere più persone ad abbonarsi.

Non ci sono ancora notizie su quanto costerà il livello supportato dalla pubblicità di Disney Plus, tuttavia, sappiamo che verrà lanciato alla fine del 2022 negli Stati Uniti e in altri paesi nel 2023.