Conad è impazzita: oggi le offerte al 60% di sconto distruggono Unieuro

Uno dei più grandi colossi per quanto riguarda le vendite fisica sul territorio italiano è senza dubbio Conad. Le sue risorse sono infinite così come gli articoli che potete trovare tra gli scaffali o all’interno del celebre catalogo che ogni mese viene fuori con grandi promozioni. I volantini di Conad sono quelli forse più attesi, ma in questo caso anche coloro che amano la tecnologia dovrebbero farlo.

Sono arrivate delle offerte eccezionali che riguardano soprattutto alcuni oggetti, i quali non sono mai stati visti a questi prezzi.

Conad lancia le migliori offerte di ottobre che non riguardano solo gli alimentari: ecco offerte che riguardano anche la tecnologia

A saltare all’occhio sono soprattutto due offerte sul volantino di Conad. La prima riguarda Samsung con il suo forno a microonde da 800 W e con 23 litri di capienza al prezzo di 109 €. La seconda offerta invece riguarda uno smartphone di Xiaomi, il Redmi 9C da 99,90 euro con 64GB di memoria.

Tutte le migliori offerte che trovate nel volantino di Conad hanno un grande vantaggio che tutti ormai conoscono. Ricordiamo infatti che qualsiasi tipo di acquisto voi facciate per quanto concerne l’elettronica e la tecnologia, il periodo di garanzia sarà pari ad almeno due anni.