Anycubic, casa asiatica specializzata in stampanti 3D, ha deciso di tornare col vento in poppa insieme a nuovissime idee innovative. Infatti, ha pubblicato di recente una serie di teaser della sua prossima stampante lato MSLA. Ciò significa che questa sarà una nuova proposta per il mercato delle stampanti 3D a resina.

Nuova stampante di Anycubic: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Il nuovo prodotto si andrà a posizionare nella vasta gamma delle M3, già molto ambito e conosciuto nel settore grazie ad altri modelli molto importanti come la Anycubic Photon M3 Premium.

Il volume di stampa di questo nuovo gioiellino è di 6,7 litri, che si traducono dimensionalmente in un’area di stampa pari a 220 x 120 x 250 mm. Dal punto di vista della funzionalità funzionale, Anycubic ha optato per questo modello uno schermo LCD monocromatico da 10 pollici con risoluzione 8K, la quale sarà considerato come un ulteriore boost di una definizione che era già ottima nelle stampanti precedenti della gamma.

Secondo questi informazioni, il nuovo device sarà la diretta concorrente della stampante prodotta stesso in casa sua, la M3 Plus. Quest’ultima che invece ha un display da 9,25 pollici per 6K; quindi la categoria dimensionale è la medesima. Cambia invece la qualità che in termini di risoluzione ha un display più grande e definito.

Anycubic lancerà anche la nuova tecnologia di proiezione LightTurbo 2.0. Questa assicura una uniformità più elevata sul pannello, consentibile grazie a uno specchio concavo per la proiezione della fonte luminosa. Ciò permette di avere una distribuzione luminosa più uniforme e superiore al 90% e quindi una maggiore nitidezza su tutta la superficie di stampa.