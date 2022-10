Amazon Prime è il servizio che tutti dovrebbero attivare per godere di una serie di funzionalità e pregi, altrimenti irraggiungibili, che a conti fatti riescono sostanzialmente a sopperire ad un prezzo annuale decisamente elevato (il quale è stato incrementato proprio in questi mesi).

I clienti che decidono di attivare Amazon Prime potranno prima di tutto accedere alla spedizione rapida e sempre gratuita per tutti gli ordini gestiti dalla logistica di Amazon, viceversa è sempre necessario spendere almeno 19 euro. Oltra a questo si ha libero accesso ad Amazon Prime Video, con la visione di film, serie TV ed alcune partite di Champions League, ad offerte esclusive ed altro ancora (come Deliveroo Plus incluso).

Amazon pazza: ecco come fare per avere Prime gratis

Avere tutto questo a titolo gratuito è possibile, ma solo per 30 giorni, dovete sapere infatti che Amazon offre un periodo di prova a tutti gli utenti che non hanno mai provato il servizio (non dovete quindi averlo attivato in passato). Per richiederlo non dovrete fare altro che premere qui, ed iscrivervi.

Da sapere, inoltre, che la sottoscrizione del Prime non implica l’accettazione di alcun vincolo contrattuale di durata, in altre parole è possibile abbandonarlo in un qualsiasi momento, entro i 30 giorni di validità del periodo di prova. Per iscriversi, infine, sarà necessario inserire una carta di credito valida, sulla quale potrebbe essere richiesta una autorizzazione di 1 euro per la verifica, ma che non corrisponde ad un addebito vero e proprio.