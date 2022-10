WindTre Young + 5G è l’offerta che consente di ricevere tantissimi Giga di traffico dati. Il gestore propone la sua tariffa esclusivamente ai clienti più giovani, richiedendo loro un costo di rinnovo davvero irrisorio.

L’attivazione dell’offerta può avvenire nei negozi abilitati o tramite il sito ufficiale del gestore. In ogni caso sarà necessario avere età compresa tra i 18 e i 30 anni.

I nuovi clienti potranno scegliere tra l’opzione con 100 GB di traffico dati e quella con 200 GB di traffico dati. A cambiare sarà il costo da sostenere al momento del rinnovo mensile.

Offerta WindTre Young: ecco le due opzioni a partire da 9,99 euro al mese!

La WindTre Young 5G è disponibile a un costo di 9,99 euro al mese per tutti i clienti under 30. L’offerta permette di ricevere mensilmente minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Andando incontro a una spesa di 12,99 euro i nuovi clienti possono invece ottenere la WindTre Young + 5G, che permette di ricevere mensilmente minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Alle due tariffe sarà possibile abbinare l’acquisto a rate di uno smartphone tra quelli presenti in listino. Il gestore permetterà di scegliere tra vari dispositivi e di effettuare l’acquisto andando incontro a delle rate davvero convenienti! Soltanto optando per l’attivazione della WindTre Di più FULL 5G, però, sarà possibile ricevere uno smartphone Samsung 5G a costo zero.