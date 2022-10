L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di prorogare, anche per il mese di novembre 2022, la propria offerta di rete fissa denominata Internet Unlimited ad un prezzo speciale.

Rimane attivabile anche la versione V-MAX con lo stesso prezzo precedente, oltre che le varie promo per la versione standard a 24,90 euro mensili. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone proroga la propria offerta Internet Unlimited

L’offerta Vodafone Internet Unlimited include una connessione illimitata in tecnologia ADSL, FTTC o Fibra FTTH con fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload, in ogni caso con Vodafone Station inclusa gratuitamente. I clienti che sottoscrivono l’offerta nei negozi Vodafone, avranno anche chiamate a consumo ad un costo di 0 centesimi al minuto verso i nazionali di rete fissa e 19 centesimi al minuto verso i mobili.

Vodafone Internet Unlimited V-MAX prevede lo stesso bundle riportato di sopra, comprese le chiamate a consumo in negozio. In questo caso, tuttavia, l’offerta è disponibile solo in tecnologia FTTC o FTTH, ma comprende anche il servizio Rete Sicura Family, l’opzione Sempre Connessi e il Wi-Fi certificato dai tecnici Vodafone con eventuale Super Wi-Fi Extender incluso.

I prezzi di 27,90 euro al mese per Internet Unlimited e 32,90 euro al mese per Internet Unlimited V-MAX vengono proposti anche online nel sito ufficiale dell’operatore. In negozio invece continuano le promo con Vodafone Internet Unlimited a 24,90 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.