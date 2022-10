Il colosso Vivo ha ufficialmente annunciato anche in Europa la nuova versione dell’interfaccia Funtouch OS 13 realizzata sulla base di Android 13.

Diversi i cambiamenti rispetto al passato in termini di possibilità di personalizzazione, privacy, sicurezza e nuove opportunità di controllo per un’esperienza d’utilizzo più fluida. Andiamo a scoprire qualche novità.

Vivo annuncia la Funtouch OS 13

Funtouch OS 13 consente di avere un maggiore controllo visivo della schermata Home. Con le icone monocromatiche, si può cambiare il colore delle icone abbinandole al proprio sfondo, al sistema e alle interfacce delle applicazioni. Il nuovo aggiornamento permette di personalizzare il colore dell’interfaccia e le applicazioni già integrate, compresi i pannelli di notifica, il controllo del volume, la calcolatrice e l’orologio.

Il sistema è infatti capace di intercettare i colori prevalenti di sfondo e tema, come del resto impone il Material You di Google, e di selezionare le tonalità che meglio si abbinano trasferendole anche all’interfaccia delle applicazioni. La nuova funzione di pinning di Funtouch OS 13 aiuta a mantenere al sicuro i dati sensibili, garantendo maggiore tranquillità in termini di sicurezza e privacy quando ad esempio un’altra persona utilizza lo smartphone.

Per offrire un’esperienza ancora più fluida, Funtouch OS 13 introduce iManager, uno strumento che permette di monitorare il tempo di utilizzo delle app. Così ad esempio quelle che utilizzano troppa CPU possono essere chiuse con un tocco. Funtouch OS 13 porta un nuovo anello stabilizzatore che aiuta a mitigare gli effetti del tremolio delle delle mani e alcune migliorie per il processo di video editing. Il primo prodotto a ricevere l’aggiornamento sarà Vivo X80 Pro ad inizio novembre 2022.