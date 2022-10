TIM è incredibile: solo per oggi gratis la Wonder SIX e la Wonder FIVE con 100GB

Un gestore come TIM, che chiaramente non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, sta richiamando verso di sé tanti dei vecchi clienti di un tempo. Questi, che hanno trovato il giusto compromesso presso altri gestori, potrebbero fare il percorso inverso tornando all’ovile.

Purtroppo i costi troppo alti per i loro gusti hanno portato le persone a scappare via, non pensandoci neanche un secondo. Ora però ci sono anche delle offerte proposte direttamente con contatto telefonico ai vecchi clienti.

TIM ha anche delle offerte già disponibili sul suo sito ufficiale: ecco la Wonder SIX e la Wonder FIVE con tutto incluso nel prezzo

Grazie alla grande pubblicità, TIM sta raccogliendo tanti consensi da parte del pubblico. Si parla sia dei nuovi che dei vecchi clienti, i quali hanno deciso di fiondarsi sulla grande qualità ma anche sulla quantità pervenuta all’interno delle nuove soluzioni mobili.

Sul sito ufficiale infatti ci sono delle promozioni già pronte per la vendita, senza il bisogno di dover attendere un contatto diretto da parte del provider. La prima è la TIM Wonder SIX, soluzione che non lesina di certo nei contenuti. Al suo interno gli utenti possono trovare per un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 SMS e soprattutto con 100 giga di traffico dati.

La seconda proposta è la TIM Wonder FIVE, praticamente è una versione minore dell’offerta appena presentata. Qui ci saranno infatti ugualmente minuti senza limiti verso tutti i con 1000 SMS ma 70 giga di traffico dati. Il prezzo mensile corrisponde a soli 7,99 € al mese.