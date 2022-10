Con l’avvicinarsi di Halloween, gli utenti vogliono prepararsi al meglio attraverso la visione di film e serie TV a tema. Ecco quindi che le nuove TOP 10 sui contenuti in streaming indicano esattamente questo andamento.

Le classifiche sono realizzate da JustWatch e permettono di scoprire quali sono le tendenze nel mondo dello streaming. Infatti, le due TOP 10 rivelano i contenuti più apprezzati dagli utenti in Italia tenendo conto di tutte le piattaforme attive nel nostro paese.

Si fa riferimento a film e serie tv disponibili su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, SKY, Paramount+, includendo anche tutti gli altri servizi. Il periodo preso in considerazione è la settimana compresa tra il 17 settembre e il 23 ottobre.

TOP 10 – Film in streaming

Halloween – La notte delle streghe Top Gun: Maverick Halloween The Batman Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo Argentina, 1985 Bullet Train Elvis Sing 2 – Sempre più forte Animali fantastici – I segreti di Silente

TOP 10 – Serie TV in streaming

House of the Dragon The Watcher Inverso – The Peripheral The bear The Handmaid’s Tale Tutto chiede salvezza DAHMER Vatican Girl: La scomparsa di Emanuela Orlandi American Horror Story The Playlist

Al primo posto nella classifica TOP 10 dei migliori film da vedere troviamo Halloween – La notte delle streghe. La pellicola del 1978 è ormai un cult del genere horror ed è perfettamente in tema con l’arrivo di Halloween. Il film è diretto da John Carpenter e interpretato da Donald Pleasence e Jamie Lee Curtis.

Analizzando la TOP 10 delle serie TV, in cime alla classifica troviamo House of the Dragon. La serie si configura come un prequel de Il Trono di Spade ed è, in parte, tratta dall’opera Fuoco e sangue di George R. R. Martin. Per contestualizzarla rispetto alla serie originale, le vicende si svolgono circa 200 ani rispetto a quanto già visto.