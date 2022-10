Le piattaforme di streaming vogliono due cose: un pubblico più ampio possibile e quanti più soldi possibile da quel pubblico. Quando le persone non vogliono più iscriversi e pagare, l’adozione di un livello supportato dalla pubblicità potrebbe essere un approccio per mantenere viva la crescita. Ecco perché Hulu e HBO Max hanno i loro livelli, Netflix è pronta a seguirne uno e Disney Plus inizierà il suo servizio entro la fine dell’anno. Stanno emergendo i primi dettagli sul nuovo livello Disney Plus e sembra che gli utenti supportati dalla pubblicità potrebbero perdere alcuni servizi.

Un esame delle stringhe linguistiche nell’app Disney Plus (sembra essere una versione iOS) indica che gli spettatori del livello con pubblicità non saranno in grado di utilizzare SharePlay o GroupWatch. La dichiarazione non lascia molto spazio all’interpretazione, dicendo semplicemente che le funzionalità sarebbero inaccessibili per ‘account a livello di pubblicità’.

Se dovevi partecipare alla festa di un amico o ospitarne una tua usando l’imminente piano da 8 euro, potresti dover abbandonare i tuoi piani. GroupWatch è la risposta Disney ad Apple SharePlay, che ti consente di guardare la TV e i film con altri membri che conosci. La decisione sembra essere ragionevole, dato che gli spettatori non vorranno subire pubblicità se solo uno dei loro co-spettatori ha il piano supportato dalla pubblicità.

Non siamo scioccati dal fatto che Disney Plus stia riducendo il numero di funzionalità supportate per il suo nuovo livello. Ad esempio, Netflix limita lo streaming supportato dalla pubblicità a una qualità di 720p senza l’opzione di download per l’utilizzo offline. Disney Plus potrebbe presentare limiti simili, ma non lo sapremo con certezza fino a quando non sarà più vicino al lancio.

I clienti potranno accedere a Disney Plus con annunci pubblicitari l’8 dicembre. Per il momento, la tariffa di 8 euro sembra essere paragonabile ai 7 euro di Netflix per i livelli supportati dalla pubblicità.